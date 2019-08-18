«Фортуна» Кошелева уступила «Виллем II»

«Виллем II» на выезде обыграл «Фортуну» (3:2) в матче третьего тура чемпионата Голландии.

В составе хозяев дубль сделал Виталий Дамашкан. Полный матч провел бывший голкипер «Кубани» Алексей Кошелев (он был на контракте, но в официальных матчах за команду не играл). У гостей забивали Мариос Врусай и Вангелис Павлидис, который сделал дубль

«Виллем II» набрал шесть очков и занимает шестое место. У «Фортуны» одно очко и 15-я позиция.

Чемпионат Голландии



Высший дивизион

3-й тур

«Фортуна» — «Виллем II» — 2:3 (1:3)

Голы: Дамашкан, 18 (1:0). Врусай, 23 (1:1). Павлидис, 29 — с пенальти (1:2). Павлидис, 45 (1:3). Дамашкан, 51 (2:3).

«Фортуна»: Кошелев, Ниняй, Пасслак, Эссерс (Аднан Угюр, 78), Пинту, Амио, Димерс, Сметс (Самбу, 56), Сисс, Дамашкан, Карьялайнен (Зека, 72).

«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Льюис (Зейдервейк, 90), Петерс, Хольмен, Келерт, Саддики, Льонч, Павлидис (Гладон, 84), Врусай, Нуннели (Данкерлуи, 57).

Предупреждения: Дамашкан, 49. Пасслак, 65. Льюис, 89. Гладон, 90+1.

Судья: Линдхаут (Голландия).

18 августа. Ситтард. Стадион «Fortuna Sittard Stadion».

Чемпионат Голландии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр