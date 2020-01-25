«Фейеноорд» в гостях обыграл «Хераклес»

В матче 20-го тура чемпионата Голландии «Фейеноорд» на выезде обыграл «Хераклес» со счетом 3:2. В другом матче «Венло» победил «РКК Валвейк» — 2:1.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

20-й тур

«РКК Валвейк» — «Венло» — 1:2 (1:0)

Голы: Ханссон, 15 (1:0). Опоку, 76 (1:1). Дарфалу, 82 (1:2).

«РКК Валвейк»: Вессен, Споркследе, Велков, Мюлдер, Леманс (Матсен, 86), Рейндерс, ван дер Венне, Ханссон, Соу, Бакари, Билате (Венте, 72).

«Венло»: Киршбаум, Кум, Резелер, Пахоник, Янсен, Каттермоул (Пост, 57), ван Ойен (Йебоа, 67), Опоку, Янссен (ван Дейк, 87), Синклэйр, Дарфалу.

Предупреждения: Каттермоул, 35. ван дер Венне, 36. Пост, 72. Споркследе, 90. Соу, 90+3.

Судья: ван де Граф (Голландия).

25 января. Валвейк. Стадион «Мандемакерс».

«Хераклес» — «Фейеноорд» — 2:3 (1:0)

Голы: Россманн, 19 (1:0). Торнстра, 47 (1:1). Синистерра, 53 (1:2). Боттегин, 57 (1:3). Россманн, 78 (2:3).

«Хераклес»: Бласвих, Брекерс, Хардевелд, Россманн, Кнустер, Меркель (Осман, 76), Мауро Жуниор, Киомурцоглу, Дессерс (Секе, 62), ван дер Ватер, Сейнтье (Конингс, 79).

«Фейеноорд»: Бейло, Боттегин, Сенеси, Гертрейда, Маласиа, Фер, Торнстра, Кекджю (Карсдорп, 83), Йергенсен (Нарсингх, 77), Бергхейс, Синистерра (Ларссон, 73).

Предупреждение: Дессерс, 50.

Судья: Маккели (Голландия).

25 января. Алмело. Стадион «Эрве Асито».