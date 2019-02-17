"Фейеноорд" проиграл в Гронингене

В матче 22-го тура чемпионата Голландии "Фейеноорд" на выезде проиграл "Гронингену" со счетом 0:1. В турнирной таблице лиги роттердамский клуб остался на третьем месте.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
22-й тур
"Гронинген" – "Фейеноорд" – 1:0 (1:0)
Гол: ван Бек, 26 – в свои ворота.
"Гронинген": Падт, Те Вирик, Зефейк, Мемишевич, Хандверкер, Шабо, Брюнс (Гладон, 81), Рейс, Махи (Эль Ханкури, 86), Доан, Сирхейс (Бель Хассани, 72).
"Фейеноорд": Фермер, Мартина, ван Бек, Сен Жюст, Вердонк (Айюб, 72), Класи, Торнстра (Ларссон, 53), Вилхена, ван Перси, Йергенсен, Бергхейс.
Предупреждение: Вилхена, 61.
Судья: Маккели (Голландия).
17 февраля. Гронинген. Стадион Hitachi Capital Mobility Stadion.
"Экселсиор" – "Эммен" – 2:1 (0:0)
Голы: де Леув, 59 (0:1). Эдвардс, 62 (1:1). Эккерт, 65 (2:1).
"Экселсиор": Дамен, Маттей, Бюрнет (ван дер Мер, 81), Ауде Котте, Хореманс, Брейнс (Эккерт, 52), Колвейк, Мессауд (Хасполат, 89), Схаутен, Эль-Хамдауи, Эдвардс.
"Эммен": Схерпен, Лукич, Бейл, Баккер, Гронсвелд, Кавлан, Баннинк (Слагвер, 71), де Леув (Ниемейер, 61), Чакон (Ариас, 72), Янсен, Бракен.
Судья: Хиглер (Голландия).
17 февраля. Роттердам. Стадион Van Donge & De Roo Stadion.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2018-2019/