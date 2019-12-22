«Фейеноорд» переиграл «Утрехт». Команда одержала третью победу подряд
В матче 18-го тура чемпионата Голландии «Утрехт» принимал «Фейеноорд». Гости одержали победу со счетом 2:1.
«Фейеноорд» выиграл третий матч подряд в чемпионате. В турнирной таблице команда занимает 5-е место.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
18-й тур
«Утрехт» — «Фейеноорд» — 1:2 (1:1)
Голы: Кекджю, 15 (0:1). Хогма, 17 (1:1). Торнстра, 50 (1:2).
«Утрехт»: Пас, Янссен, ван дер Марел (Гувара, 73), Клайбер, Хогма, Махер, ван де Стрек, ван Оверем (Дальмау, 69), Густафссон, Керк, Абасс (Черны, 78).
«Фейеноорд»: Фермер, Боттегин, Сенеси, Гертрейда, Маласиа, Фер, Торнстра (Тапия, 73), Кекджю, Йергенсен (Ларссон, 63), Бергхейс, Синистерра.
Предупреждения: Абасс, 54. Фер, 61. ван Оверем, 62. Янссен, 86.
Удаление: Хогма, 80.
Судья: Кайперс (Голландия).
22 декабря. Утрехт. Стадион «Галгенвард».
«Гронинген» — «Эммен» — 2:0 (0:0)
Голы: Сирхейс, 47 (1:0). Сирхейс, 72 (2:0).
«Гронинген»: Падт, Те Вирик, Зефейк, Мемишевич, Вармердам, Хрустич (Бенсхоп, 83), ван Кам (Итакура, 90+3), Матусива, Асоро, Эль Ханкури, Сирхейс (Постема, 79).
«Эммен»: Телгенкамп, Хейлен, Араухо, Бейл, Вендорп, Хиарий (Угринич, 73), де Леув, Пенья (де Вос, 90+1), Чакон, Колар (Ариас, 56), Лаурсен.
Предупреждения: Хейлен, 8. Хиарий, 19. Асоро, 78. Чакон, 90+2.
Удаление: Хейлен, 89.
Судья: Маккели (Голландия).
22 декабря. Гронинген. Стадион «Хитачи Кэпитал Мобилити».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/