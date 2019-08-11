"Фейеноорд" на выезде сыграл вничью с "Херенвеном" в матче 2-го тура чемпионата Голландии.

В составе гостей с пенальти на второй добавленной минуте к первому тайму отличился Стевен Бергхейс. Однако затем гол Ибраима Дрешевича на 80 минуте позволил хозяевам сравнять счет.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

2-й тур

"Херенвен" - "Фейеноорд" - 1:1 (0:1)

Голы: Бергхейс, 45+2 - с пенальти (0:1). Дрешевич, 80 (1:1).

Нереализованный пенальти: Одгор, 13 (вратарь)

"Херенвен": Хан, Вауденберг, Флоранус, Дрешевич, Ботман, Конголо, Брейн (Рас, 78), Фаик, Эджуке (ван дер Хейде, 78), ван Берген, Одгор.

"Фейеноорд": Фермер, ван дер Хейден, Боттегин, Хапс, Карсдорп (Гертрейда, 66), Тапия, Бюргер, Кекджю (Айюб, 60), Бергхейс, Ларссон, Синистерра (Нарсингх, 60).

Судья: Камфайс (Голландия).

11 августа. Херенвен. Стадион "Abe Lenstra Stadion".