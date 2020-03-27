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Федерация футбола Голландии окажет финансовую помощь клубам, пострадавшим из-за коронавируса

27 марта 2020, 06:12

Федерация футбола Голландии объявила, что в период кризиса из-за коронавируса при поддержке министерства экономики окажет финансовую помощь клубам, если они больше не могут оплачивать свои постоянные расходы. Футбольные коллективы могут рассчитывать на единовременный платеж в размере 4000 евро через службу неотложной помощи.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.

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