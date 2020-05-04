Эрик тен Хаг: ««Аякс» отпустит Онану, если получит стоящее предложение»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рассказал, что клуб готов отпустить вратаря команды Андре Онану, если получит приемлемое предложение.

— Андре — очень важный игрок для нас и мы, конечно же, не хотели бы с ним расставаться, — цитирует Algemen Dagblad тен Хага. — Тем не менее, у нас с прошлого года есть договоренность с ним насчет его развития и того, что мы будем сделать, если подходящий ему клуб сделает нам стоящее предложение. Знаю, что к нему есть интерес, но, насколько знаю, конкретных предложений пока не поступало.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Аякс» хочет выручить за 24-летнего камерунца около 25 миллионов фунтов. Сообщалось, что вратарем интересуются «Челси» и «Барселона».

В сезоне-2019/20 Онана провел за «Аякс» 39 матчей (15 — «на ноль») и пропустил 37 мячей.