«Добро пожаловать домой». Фанаты «Гронингена» устроили перформанс в честь Роббена

Перед началом матча 1-го тура чемпионата Голландии «Гронинген» — ПСВ фанаты домашней команды подготовили красочный перформанс в честь нападающего Арьена Роббена. Для 36-летнего футболиста эта игра стала первой в эредивизи с 2002 года.

«Добро пожаловать домой, Арьен», — написано на баннере болельщиков «Гронингена».

Роббен выступал за «Гронинген» с 2000-го по 2002 год. 27 июня форвард возобновил карьеру и подписал контракт с голландской командой.