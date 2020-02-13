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Дэйли Блинд — о первом матче после проблем с сердцем: «Счастлив вернуться на поле»

13 февраля 2020, 13:35
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Защитник «Аякса» Дэйли Блинд поделился впечатлениями от матча Кубка Голландии против «Витесса» (3:0).

29-летний голландец пропустил два месяца из-за миокардита — воспаления сердечной мышцы.

— Я действительно счастлив вернуться на поле, — приводит слова Блинда Sky Sports. — У меня была небольшая напряженность перед выходом, потому что не знаешь, как все пройдет.

Большое спасибо моей жене, семье, друзьям, медицинским работникам и всем, кто поддерживал и верил в меня.

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