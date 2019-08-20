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«Десять лет спустя». Слуцкий снова ест гамбургер

20 августа 2019, 10:24
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 48-летний российский специалист вновь посетил ресторан фастфуда и съел гамбургер.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Когда специалист работал в московской команде, один из болельщиков сфотографировал Леонида в ресторане быстрого питания. Снимок приобрел популярность в сети.

«Витесс» под руководством Слуцкого располагается на третьей строчке с 7 очками в турнирной таблице чемпионата Голландии.

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