«Десять лет спустя». Слуцкий снова ест гамбургер
20 августа 2019, 10:24
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 48-летний российский специалист вновь посетил ресторан фастфуда и съел гамбургер.
Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Когда специалист работал в московской команде, один из болельщиков сфотографировал Леонида в ресторане быстрого питания. Снимок приобрел популярность в сети.
«Витесс» под руководством Слуцкого располагается на третьей строчке с 7 очками в турнирной таблице чемпионата Голландии.
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