Блинду прооперировали сердце и вставили дефибриллятор
21 декабря 2019, 17:43
Защитник «Аякса» Дэйли Блинд перенес операцию на сердце, сообщает официальный сайт клуба. Ранее 29-летний футболист сборной Голландии пожаловался на головокружение во время игры с «Валенсией» и прошел углубленный медосмотр.
Врачи диагностировали у Блинда воспаление сердечной мышцы и после операции вставили подкожный кардиовертер-дефибриллятор.
Блинд пропустит тренировочные сборы «Аякса» в январе и будет восстанавливаться в Амстердаме.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...