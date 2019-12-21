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Блинду прооперировали сердце и вставили дефибриллятор

21 декабря 2019, 17:43
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Защитник «Аякса» Дэйли Блинд перенес операцию на сердце, сообщает официальный сайт клуба. Ранее 29-летний футболист сборной Голландии пожаловался на головокружение во время игры с «Валенсией» и прошел углубленный медосмотр.

Врачи диагностировали у Блинда воспаление сердечной мышцы и после операции вставили подкожный кардиовертер-дефибриллятор.

Блинд пропустит тренировочные сборы «Аякса» в январе и будет восстанавливаться в Амстердаме.

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