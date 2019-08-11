АЗ обыграл "РКС Валвейк" за счет дубля Идрисси, которым интересовался "Краснодар"

АЗ на выезде обыграл "РКС Валвейк" во 2-м туре чемпионата Голландии (2:0).

Оба гола в матче были забиты в первом тайме (на 35-й и 45+3-й минутах) одним и тем же футболистом - нападающим АЗ Уссамой Идрисси, которым в июле интересовался "Краснодар". Контракт футболиста с АЗ действует до 30 июня 2022 года. А его трансферная стоимость, cогласно данным transfermarket, составляет 5 миллионов евро.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

2-й тур

"РКС Валвейк" - "АЗ" - 0:2 (0:2)

Голы: Идрисси, 35 (0:1). Идрисси, 45+3 (0:2).

"РКС Валвейк": Вессен (Хемскерк, 42), Делькруа, Гари, Меуленстен, Квастен, Спирингс, Ринстра, Тахири (Бакари, 46), Матсен, Соу (Сейс, 73), Билате.

"АЗ": Бизот, Флар, Вайтенс, Свенссон (Сугавара, 62), Ауэян, Вейндал, Мидтсье (Гвюдмундссон, 79), Копмейнерс, Идрисси (Класи, 61), Стенгс, Боаду.

Предупреждения: Меуленстен, 30. Вейндал, 68. Спирингс, 73.

Удаление: Гари, 53.

Судья: Линдхаут (Голландия).

11 августа. Валвейк. Стадион "Mandemakers Stadion".