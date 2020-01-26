«Аякс» проиграл в гостях «Гронингену»

В матче 20-го тура чемпионата Голландии «Аякс» проиграл «Гронингену» на выезде со счетом 1:2. Амстердамский клуб сохранил лидерство в голландском первенстве, он опережает АЗ на три очка.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

20-й тур

«Гронинген» — «Аякс» — 2:1 (1:0)

Голы: Сирхейс, 16 (1:0). Лундквист, 52 (2:0). ван де Бек, 72 (2:1).

«Гронинген»: Падт, ван Хинтум, Те Вирик, Зефейк, Вармердам, Шрек (Хрустич, 86), Лундквист (Мемишевич, 69), ван Кам, Матусива, Асоро, Сирхейс (Эль-Мессауди, 79).

«Аякс»: Варела, Тальяфико, Фелтман, Мартинес (Хюнтелар, 86), Дест, Тадич, де Йонг (Эйтинг, 59), ван де Бек, Гравенберх (Траоре, 59), Бабел, Промес.

Предупреждения: Тальяфико, 38. Лундквист, 56. Мартинес, 74. Мемишевич, 77. Траоре, 90+2.

Судья: Мансхот (Голландия).

26 января. Гронинген. Стадион «Хитачи Кэпитал Мобилити».

«Виллем II» — «Зволле» — 0:0

«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Нелом (Данкерлуи, 46), Петерс, Хольмен, Келерт, Саддики (Гладон, 74), Льонч, Павлидис (Врусай, 74), Нуннели, Ндайишимий.

«Зволле»: Цеттерер, Лам, Пал, Накаяма, Керстен, Саймак, Штридер (ван Полен, 72), Клемент, Хамер, Ти (Йонсен, 78), ван Дейнен (ван Крой, 90+1).

Предупреждения: Льонч, 28. Херкенс, 38. Пал, 43. ван Полен, 85. Хольмен, 90+5.

Удаление: Лам, 79.

Судья: Бланк (Голландия).

26 января. Тилбург. Стадион «Короля Виллема II».