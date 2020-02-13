«Аякс» обыграл «Витесс» и пробился в полуфинал Кубка Голландии

В матче 1/4 финала Кубка Голландии «Аякс» в гостях выиграл у «Витесса» (3:0).

В составе победителей отличились Райан Бабел, Райан Гравенберх и Душан Тадич (с пенальти). В полуфинале «Аякс» сыграет с победителем пары «Гоу Эхед Иглз» — «Утрехт».

Кубок Голландии

1/4 финала

«Витесс» — «Аякс» — 0:3 (0:1)

Голы: Бабел, 32, Гравенберх, 76, Тадич, 85, с пенальти

Удаление: Матавж («Витесс»), 83