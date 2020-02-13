«Аякс» обыграл «Витесс» и пробился в полуфинал Кубка Голландии
13 февраля 2020, 00:44
В матче 1/4 финала Кубка Голландии «Аякс» в гостях выиграл у «Витесса» (3:0).
В составе победителей отличились Райан Бабел, Райан Гравенберх и Душан Тадич (с пенальти). В полуфинале «Аякс» сыграет с победителем пары «Гоу Эхед Иглз» — «Утрехт».
Кубок Голландии
1/4 финала
«Витесс» — «Аякс» — 0:3 (0:1)
Голы: Бабел, 32, Гравенберх, 76, Тадич, 85, с пенальти
Удаление: Матавж («Витесс»), 83
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...