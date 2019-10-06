«Аякс» на выезде обыграл «Ден Хаг»

«Аякс» победил «Ден Хаг» (2:0) в матче девятого тура чемпионата Голландии.

В составе победителей отличились Клас-Ян Хюнтелар и Давид Нерес. Бразилец на 80-й минуте заменил бывшего игрока «Спартака» Квинси Промеса.

«Аякс» с 23 очками лидирует в турнирной таблице. «Ден Хаг» 16-м месте — шесть очков.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

9-й тур

«АДО Ден Хаг» — «Аякс» — 0:2 (0:1)

Голы: Хюнтелар, 10 (0:1). Нерес, 86 (0:2).

«АДО Ден Хаг»: Копманс, Мейерс, Бегелсдейк, Пинас, ван Эвейк (Нецид, 84), Иммерс, Госсенс (Хайе, 70), Мэлоун, Баккер (Улд-Ших, 78), Крамер, Саммервилл.

«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Мартинес, Дест, Тадич, Зиех (Альварес, 89), ван де Бек, Хюнтелар, Промес (Нерес, 80).

Предупреждения: Промес, 35. Мейерс, 37. Крамер, 43. Тальяфико, 56. Баккер, 61.

Судья: Блом (Голландия).

6 октября. Гаага. Стадион «Карс Джинс»