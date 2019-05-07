Вратарь "Аякса" Андре Онана считает, что темнокожим голкиперам в футбольном мире предвзятое отношение. По его словам, с предубеждениями приходится бороться.

– Не так много темнокожих вратарей на вершине мирового футбола, потому что люди не привыкли к этому, – цитирует ВВС Онана. – Они думают, что мы не так уверены в себе, что мы совершаем больше ошибок. Нам приходится работать усерднее, потому что это непросто. Но я не вижу разницы между темнокожими и белыми вратарями. Мы все одинаковые, совершаем одинаковые ошибки.