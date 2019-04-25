"АДО Ден Хаг" выиграл у "Экселсиора" (3:1) в матче 32-го тура чемпионата Голландии.

В составе победителей отличились Абенассер Эль-Хаяти, Данни Баккер и Шеральдо Беккер. У гостей забил Джеффри Фортеш.

Клуб из Гааги набрал 30 очков и поднялся на десятое место. У представителей Роттердама 27 очков и 17-е место.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

32-й тур

"АДО Ден Хаг" - "Экселсиор" - 3:1 (2:1)

Голы: Эль-Хаяти, 2 (1:0). Фортеш, 11 (1:1). Баккер, 29 (2:1). Беккер, 72 (3:1).

"АДО Ден Хаг": Звинкелс, Мейерс, Бегелсдейк, Канон, Иммерс, Фалкенбург (Нецид, 71), Госсенс (Хои, 51), Мэлоун, Баккер, Эль-Хаяти, Беккер (Буссаку, 88).

"Экселсиор": Дамен, Маттей, Маттис, Ауде Котте, Колвейк, Мессауд (Эккерт, 81), Фортеш, Схаутен, Эль-Хамдауи, Махмудов (Хадуир, 80), Эдвардс (Андерсон, 73).

Судья: Мансхот.

25 апреля. Гаага. Стадион "Cars Jeans Stadion".

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