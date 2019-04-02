Жозе Моуринью: "Я не против поработать в Германии"

Португальский тренер Жозе Моуринью, заявил, что он готов работать в бундеслиге, если ему поступит подходящее предложение. Ранее сообщалось, что он может возглавить "Баварию".

- Тренировать в Германии? Это страна, в которой я никогда не работал. Почему нет? Посмотрим, - цитирует специалиста Record. - Я хотел бы попробовать выиграть третью Лигу чемпионов с третьей командой и выиграть пятый чемпионский титул в разных странах. Но я не всегда получаю то, что хочу. Мои амбиции не ограничиваются этим.

Последним местом работы Моуринью был "МЮ". При нем "красные дьяволы" выиграли Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы. Португалец был уволен 18 декабря после поражения от "Ливерпуля" (3:1) в матче 17-го тура премьер-лиги.

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