Жозе Моуринью: "Бундеслига - это захватывающий для меня турнир"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что ему нравится чемпионат Германии. Ранее специалист заявлял, что готов поработать и в Италии, и во Франции.

– Бундеслига – это захватывающий турнир для меня, – цитирует Bild Моуринью. – Команды среднего звена постоянно совершенствуются и создают конкуренцию. Здесь отличная организация, у всех хорошая тактическая выучка. Это очень интересная лига.

"Бавария"? Это, конечно, гигант. Я надеюсь, что Ковач останется ее тренером, потому что он много работал, чтобы достичь такого уровня.