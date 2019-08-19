Зе Роберту: «В «Баварии» Коутинью может вернуться на свой прежний уровень»

Бывший полузащитник «Баварии» Зе Роберту выразил радость по поводу перехода Филиппе Коутинью в мюнхенский клуб. «Бавария» арендовала бразильца у «Барселоны».

— Коутинью я считаю игроком мирового уровня, — цитирует Kicker Зе Роберту. — Но он должен это доказать, вернувшись к уровню, который показывал в «Ливерпуле». В «Баварии» идеальная атмосфера для того, чтобы он мог это сделать. Его сила — в дриблинге и игровом интеллекте. Он знает, как снабжать мячом игроков атаки и как создавать моменты самому. Но ему нужно повысить эффективность в игре.