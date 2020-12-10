Защитник «Штутгарта»: «В России возникает чувство, что попал в детство»
Защитник «Штутгарта» российского происхождения Вальдемар Антон рассказал о своих впечатлениях от посещений России.
— Когда приезжаете в Россию, что нравится, а что — нет?
— У меня возникает чувство, как будто я попал в детство. Когда ты маленький, то тебе не нужно много для счастья — просто радуешься каждому дню. Бабушки с дедушками не живут богато, но им всего хватает. Главное — душевное тепло, которое получаешь. Поэтому я очень люблю бывать в России. И стараюсь привезти то, что нравится родственникам.
— Прочел, что при рождении вас назвали Владимиром. Откуда появилось имя Вальдемар?
— Зовите меня Вова. Мне так привычнее. Так меня зовут в семье, все друзья. Когда переехали в Германию, то при регистрации сказали, что Владимир — непривычный вариант, более распространенный в стране — Вальдемар. Так и записали.
— В Instagram вы используете хэштег с именем Вова и изображением горы. Что это значит?
— Я давно выбрал себе этот знак. Мне нравится мощь и основательность, которая есть у гор. Их ничем не сдвинешь. Вот и я меня не собьешь с пути, если я принял какое-то решение и иду к цели.
(Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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