Защитник «Штутгарта»: «В России возникает чувство, что попал в детство»

Защитник «Штутгарта» российского происхождения Вальдемар Антон рассказал о своих впечатлениях от посещений России.

— Когда приезжаете в Россию, что нравится, а что — нет?

— У меня возникает чувство, как будто я попал в детство. Когда ты маленький, то тебе не нужно много для счастья — просто радуешься каждому дню. Бабушки с дедушками не живут богато, но им всего хватает. Главное — душевное тепло, которое получаешь. Поэтому я очень люблю бывать в России. И стараюсь привезти то, что нравится родственникам.

— Прочел, что при рождении вас назвали Владимиром. Откуда появилось имя Вальдемар?

— Зовите меня Вова. Мне так привычнее. Так меня зовут в семье, все друзья. Когда переехали в Германию, то при регистрации сказали, что Владимир — непривычный вариант, более распространенный в стране — Вальдемар. Так и записали.

— В Instagram вы используете хэштег с именем Вова и изображением горы. Что это значит?

— Я давно выбрал себе этот знак. Мне нравится мощь и основательность, которая есть у гор. Их ничем не сдвинешь. Вот и я меня не собьешь с пути, если я принял какое-то решение и иду к цели.

(Константин Алексеев)

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