Защитник «Штутгарта»: «Сейчас не думаю ни о сборной России, ни о сборной Германии»

Защитник «Штутгарта» российского происхождения Вальдемар Антон сказал, что пока не думал о возможном выступлении за сборные России или Германии.

— Пару лет назад Станислав Черчесов в эфире «России 24» сказал: «С Вальдемаром мы разговаривали, но у него нет российского паспорта, меня ввели в заблуждение. Каждый принимает сам решение, мы никого не просим. Сейчас Антон не может за нас играть. Если он получит паспорт по зову души, сам захочет играть, встанет в общий строй, мы будем его рассматривать». За это время что-то продвинулось с оформлением документов?

— Черчесов мне звонил, когда у меня была травма. Пожелал выздоровления. Что же касается сборной, то у ФИФА очень много разных правил, которые ограничивают возможности, даже если у тебя корни в какой-то стране. Это юридический вопрос, им занимаются специалисты, но мне давно на эту тему никто не звонил. И я, признаться, в данный момент не думаю ни о сборной России, ни о сборной Германии. Полностью сфокусирован на клубных делах в «Штутгарте».

— На ЧМ-2018 за российскую команду болели?

— Еще как! Ведь у меня там все родственники. Очень понравилось, что сборная никого не боялась и прошла в 1/4 финала, где уступила только по пенальти. Вообще страна провела отличный турнир.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Антона