Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Защитник «Штутгарта»: «Мечтаю поиграть в России»

10 декабря 2020, 19:37
Теги:

Защитник «Штутгарта» российского происхождения Вальдемар Антон сказал, что мечтает поиграть в Лиге чемпионов и поиграть в чемпионате России.

— Перед собой какие глобальные цели ставите?

— Любой футболист желает достичь максимума. Конечно, хочу когда-то выступать на уровне Лиги чемпионов. Но честно скажу, на 3-4 года вперед не загадываю. Единственное скажу, что когда-нибудь все же мечтаю поиграть в России, где у меня столько родственников.
(Константин Алексеев)

Полностью интервью Антона

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир