Защитник «Баварии» Боатенг попал в ДТП на летней резине во время снегопада
31 марта 2020, 21:00
Защитник «Баварии» Джером Боатенг попал в автомобильную аварию, сообщает TVO. По информации СМИ, 31-летний немецкий футболист ехал в Лейпциг к сыну на своем «Мерседесе».
На автомобиле Боатенга была летняя резина. Во время поездки начался снегопад и машина слетела с дороги. Транспортное средство врезалось в отбойник. Футболист мюнхенцев не пострадал. Ущерб оценивают в 25 тысяч евро.
#Unfall auf der A9 bei Selbitz (Lkr. Hof): #FCBayern — Profi J?r?me #Boateng schrottet seinen #Sportwagen | https://t.co/Ds4MRBSEqY https://t.co/gEcarzWsoI #oberfranken #sommerreifen pic.twitter.com/h1dktZXFVT— TV Oberfranken (@tv_oberfranken) March 31, 2020
В текущем сезоне Боатенг 24 матча за «Баварию» и сделал одну результативную передачу.