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Защитник «Баварии» Боатенг попал в ДТП на летней резине во время снегопада

31 марта 2020, 21:00
Автомобиль Джерома Боатенга попал в аварию. Фото TVO
Автомобиль Джерома Боатенга попал в аварию. Фото TVO
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Защитник «Баварии» Джером Боатенг попал в автомобильную аварию, сообщает TVO. По информации СМИ, 31-летний немецкий футболист ехал в Лейпциг к сыну на своем «Мерседесе».

На автомобиле Боатенга была летняя резина. Во время поездки начался снегопад и машина слетела с дороги. Транспортное средство врезалось в отбойник. Футболист мюнхенцев не пострадал. Ущерб оценивают в 25 тысяч евро.

В текущем сезоне Боатенг 24 матча за «Баварию» и сделал одну результативную передачу.

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