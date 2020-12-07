Защитник «Айнтрахта» рассказал, что в детстве перевозил наркотики
7 декабря 2020, 20:25
Защитник «Айнтрахта» Йетро Виллемс рассказал, что в детстве имел дело с контрабандой наркотических веществ.
«Мои родители сами пытались перевозить наркотики из Кюрасао в Нидерланды. Но у них ничего не получилось. Тогда я заверил их, что сам смогу это сделать. Я всегда был сумасшедшим, но тогда не было другого выхода. Хотелось помочь родителям.
В конце концов футбол спас мне жизнь», — приводит слова Виллемса Chronicle Live со ссылкой на шоу бывшего игрока сборной Голландии Энди ван дер Мейде.
Отметим, что Виллемс является воспитанником роттердамской «Спарты». Также он выступал за ПСВ, и был в аренде в «Ньюкасле». На его счету 22 игры за сборную Голландии.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю