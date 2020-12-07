Защитник «Айнтрахта» рассказал, что в детстве перевозил наркотики

Защитник «Айнтрахта» Йетро Виллемс рассказал, что в детстве имел дело с контрабандой наркотических веществ.

«Мои родители сами пытались перевозить наркотики из Кюрасао в Нидерланды. Но у них ничего не получилось. Тогда я заверил их, что сам смогу это сделать. Я всегда был сумасшедшим, но тогда не было другого выхода. Хотелось помочь родителям.

В конце концов футбол спас мне жизнь», — приводит слова Виллемса Chronicle Live со ссылкой на шоу бывшего игрока сборной Голландии Энди ван дер Мейде.

Отметим, что Виллемс является воспитанником роттердамской «Спарты». Также он выступал за ПСВ, и был в аренде в «Ньюкасле». На его счету 22 игры за сборную Голландии.