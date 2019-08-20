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Защитник «Айнтрахта» принял таблетку по ходу матча с «Хоффенхаймом». Антидопинговое агентство Германии проверит инцидент

20 августа 2019, 16:53
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Защитник «Айнтрахта» из Франкфурта Мартин Хинтереггер принял таблетку по ходу матча с «Хоффенхаймом» в 1-м туре чемпионата Германии (1:0) и привлек внимание антидопинговых служб. Сообщается, что антидопинговое агентство Германии в ближайшее время проведет расследование инцидента.

Игрок получил повреждение в концовке встречи, и тренерский штаб начал готовить замену. После оказания помощи врач «Айнтрахта» дал футболисту таблетку, и тот остался на поле до конца встречи. Представители клуба заявили, что Хинтереггеру дали не обезболивающее, а углеводы.

— Я почувствовал жуткую боль, но доктор помог мне, и я смог продолжить игру, — приводит Suddeutsche Zeitung слова Хинтереггера.

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