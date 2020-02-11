Юрген Клинсманн покинул пост главного тренера «Герты» через 2,5 месяца после назначения

Юрген Клинсманн объявил об уходе с поста главного тренера «Герты». 55-летний специалист заявил об этом на своей странице в Facebook.

— Я хочу выразить свою благодарность всем игрокам, тренерам, сотрудникам «Герты», а также болельщикам команды, — написал Клинсманн. — За последние 10 недель произошло много всего интересного, команда и город заняли место глубоко у меня в сердце. В конце ноября я согласился на предложение руководства «Герты» помочь команде в непростое время и сделать ее конкурентоспособной. Мы достаточно быстро вышли на правильный путь, и теперь мы, благодаря поддержке от множества людей, находимся в 6 очках от зоны вылета, несмотря на тяжелый график. Я уверен, что «Герта» справится с задачей и не вылетит из бундеслиги. Тем не менее, мне, как тренеру, нужно доверие со стороны всех вовлеченных в процесс, чего, к сожалению, достичь не удалось. Единство и фокус — самые важные элементы, особенно в борьбе за выживание. Если этого нет, то я, как тренер, не могу реализовать свой потенциал и не могу справиться с ответственностью. Таким образом, после долгих размышлений я принял решение прекратить работу главного тренера в «Герте».

Клинсманн был назначен главным тренером «Герты» 27 ноября 2019 года, его контракт с клубом был рассчитан до конца сезона-2019/20. При нем берлинская команда 3 раза победила, 3 раза сыграла вничью и 3 раза проиграла в чемпионате Германии, а также вылетела из Кубка Германии на стадии 1/8 финала. После 21 тура «Герта» занимает 14 место в бундеслиге с 23 очками.