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Все матчи берлинской лиги отменены из-за забастовки арбитров

25 октября 2019, 17:13

Берлинская футбольная ассоциация отменила все матчи местной любительской лиги из-за забастовки арбитров, сообщает RBB24.

— Могу подтвердить, что вчера арбитры приняли решение о невыходе на игры. Голосование прошло со значительным перевесом сторонников забастовки, — заявил Йорг Уэхлинг, председатель комитета арбитров Берлинской ассоциации футбола.

Причиной забастовки стало насилие, которое все чаще применяется против местных арбитров. Во время сентябрьского матча «Аль-Дерзимспор» — «Фронхау» произошло нападение на главного рефери. Рост насилия на полях Берлина отметил и сам Уэхлинг. В предыдущем сезоне имело место более 150 инцидентов насилия в отношении местных судей — от оскорблений до физической расправы.

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