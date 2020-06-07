Чемпионат Германии, 30-й тур: трансляции всех матчей
В пятницу, 5 июня, стартует 30-й тур чемпионата Германии.
Пятница, 5 июня
«Фрайбург» — «Боруссия М» — 1:0 (0:0)
Гол: Петерсен, 58.
«Фрайбург»: Шволов, Хайнц, Гюнтер, Кюблер (Шмид, 58), Линхарт, Кох, Хефлер, Грифо (Франц, 88), Шоллои (Петерсен, 57), Вальдшмидт (Хаберер, 83), Хелер (Квон Чхан Хун, 88).
«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи (Раффаэл, 82), Бенсебаини, Лайнер, Штиндль (Траоре, 82), Хофманн (Бенеш, 81), Нойхаус, Херрманн (Вендт, 72), Плеа, Тюрам.
Предупреждения: Вальдшмидт, 16. Плеа, 22. Кюблер, 26. Кох, 40. Лайнер, 45. Хефлер, 85.
Удаление: Плеа, 67.
Судья: Шмидт.
5 июня. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».
Суббота, 6 июня
«Лейпциг» — «Падерборн» — 1:1 (1:0)
Голы: Шик, 27 (1:0). Штродик, 90+2 (1:1).
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле, Анхелиньо, Кампль (Орбан, 88), Нкунку (Айдара, 58), Ольмо (Лаймер, 65), Адамс, Шик (Хальстенберг, 46), Вернер.
«Падерборн»: Цингерле, Хюнемайер, Янс (Эванс, 85), Штродик, Коллинз, Гьясула (Риттер, 76), Антви-Аджей, Прегер (Сабири, 76), Василиадис, Србени (Цолински, 85), Мамба (Михель, 63).
Предупреждения: Упамекано, 16. Гьясула, 21. Хюнемайер, 28. Мамба, 43. Штродик, 63.
Удаление: Упамекано, 43.
Судья: Айтекин.
6 июня. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».
«Байер» — «Бавария» — 2:4 (1:3)
Голы: Аларио, 9 (1:0). Коман, 27 (1:1). Горецка, 42 (1:2). Гнабри, 45 (1:3). Левандовски, 66 (1:4). Вирц, 89 (2:4).
«Байер»: Храдецки, Драгович, Бендер, Тапсоба, Баумгартлингер (Паулинью, 62), Арангис, Беллараби (Венделл, 46), Амири (Демирбай, 46), Аларио (Фолланд, 76), Бэйли (Вирц, 46), Диаби.
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Мюллер, Гнабри (Хави Мартинес, 74), Коман (Перишич, 66), Горецка (Тиагу Алькантара, 74), Дэйвис (Эрнандез, 85), Левандовски.
Предупреждения: Коман, 8. Амири, 30. Левандовски, 32. Беллараби, 35. Мюллер, 40. Драгович, 74.
Судья: Грефе.
6 июня. Леверкузен. Стадион «БайАрена».
«Айнтрахт» — «Майнц» — 0:2 (0:1)
Голы: Ниакате, 43 (0:1). Кунде, 77 (0:2).
«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе, Хинтереггер, Туре (Чэндлер, 46), Ильзанкер, Роде (де Гузман, 81), Кор (Соу, 81), Костич, Камада, Дост (Гачинович, 46), Андре Силва.
«Майнц»: Мюллер, Брозински, Мвене, Ниакате, Сен Жюст, Латца, Куэйсон (Солои, 90+3), Озтунали (Фернандес, 76), Баррейро (Кунде, 64), Авонийи, Матета (Онисиво, 75).
Предупреждения: Латца, 41. Авонийи, 47. Роде, 61. Баррейро, 62. Чэндлер, 64. Хинтереггер, 81.
Судья: Брих.
6 июня. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».
«Фортуна» — «Хоффенхайм» — 2:2 (1:1)
Голы: Хеннингс, 5 (1:0). Даббур, 16 (1:1). Цубер, 61 (1:2). Хеннингс, 76 — с пенальти (2:2).
«Фортуна Д»: Кастенмайер, Зуттнер, Циммерманн (Гиссельманн, 66), Хоффманн (Циммер, 66), Каан Айхан, Боджек (Моралес, 66), Бериша (Офори, 66), Штегер, Томми, Хеннингс, Кенан Караман (Ковнацки, 83).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Нордтвейт, Бичакчич, Хюбнер, Пош (Богард, 85), Руди, Цубер (Кадержабек, 62), Самассеку, Баумгартнер (Бебу, 62), Даббур (Крамарич, 71), Сков (Гриллич, 85).
Предупреждения: Боджек, 26. Хоффманн, 45. Сков, 53. Зуттнер, 64. Нордтвейт, 75. Крамарич, 87. Гриллич, 88. Хеннингс, 90+4.
Удаление: Хюбнер, 9.
Судья: Шторкс.
6 июня. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».
«Боруссия» Д — «Герта» — 1:0 (0:0)
Гол: Эмре Джан, 57.
«Боруссия Д»: Бюрки, Пищек, Аканджи, Хакими, Витсель (Балерди, 80), Дилэйни, Эмре Джан, Азар (Морей, 79), Рафаэл Геррейру (Шмельцер, 90), Брандт (Рейна, 68), Санчо.
«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Боята, Миттельштедт, Торунарига, Шельбред (Пентек, 62), Дарида, Груич (Майер, 88), Дилросюн (Эссвайн, 30. Самарджич, 88), Ибишевич, Лукебакио (Нганкам, 46).
Предупреждения: Эссвайн, 76. Пентек, 77.
Судья: Осмерс.
6 июня. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
Воскресенье, 7 июня
«Вердер» — «Вольфсбург»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 14.30
«Унион» — «Шальке»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Аугсбург» — «Кельн»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00