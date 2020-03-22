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«Вольфсбург» возобновит тренировки в понедельник

22 марта 2020, 22:29
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Тренерский штаб «Вольфсбурга» принял решение возобновить тренировки, несмотря на угрозу распространения коронавируса, сообщает AFP. Команда приступит к тренировкам с понедельника, 23 марта. Такое решение было принято ввиду запланированного на 4 апреля возобновления чемпионата Германии — дополнительно оно не было перенесено.

Тренировка «Вольфсбурга» будет проходить на основном поле стадиона клуба, а не в тренировочном центре. Так будет обеспечено безопасное расстояние между всеми участниками занятий. Все футболисты будут разделены на четыре группы, тренировок с мячом пока не предусмотрено. «Вольфсбург» будет готов отменить тренировки, если бундеслига решит снова отложить возобновление чемпионата.

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