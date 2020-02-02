«Вольфсбург» прервал серию из четырех матчей без побед, обыграв «Падерборн»

«Вольфсбург» в матче 20-го тура бундеслиги обыграл «Падерборн» со счетом 4:2.

На 33-й минуте защитник «Падеборна» Геррит Хольтманн получил красную карточку. «Волки» прервали серию из четырех матчей без побед.

После этой встречи «Вольфсбург» с 27 очками расположился на девятом месте в турнирной таблице, «Падеборн» с 15 очками — на последнем месте.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

20-й тур

«Падерборн» — «Вольфсбург» — 2:4 (1:2)

Голы: Цолински, 22 (1:0). Кнохе, 26 (1:1). Гинчек, 40 (1:2). Гинчек, 60 (1:3). Василиадис, 72 (2:3). Арнольд, 76 (2:4).

«Падерборн»: Цингерле, Янс (Хюнемайер, 46), Штродик, Хольтманн, Шонлау, Антви-Аджей, Сабири, Прегер, Василиадис, Цолински (Мамба, 61), Србени (Михель, 74).

«Вольфсбург»: Кастелс, Кнохе, Руссийон, Виллиам, Понграчич, Гилавоги (Герхардт, 84), Мехмеди (Жуан Виктор, 90+3), Арнольд, Штеффен, Шлагер, Гинчек (Клаус, 74).

Предупреждения: Гилавоги, 10. Штеффен, 33. Понграчич, 57. Штродик, 64. Хюнемайер, 75. Василиадис, 80.

Удаление: Хольтманн, 33.

Судья: Иттрих (Германия).

2 февраля. Падерборн. Стадион «Бентелер-Арена».