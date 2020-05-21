«Вольфсбург» не забивает Дортмунду больше девяти часов
После победы в финале Кубка Германии-2014/15 «Вольфсбург» девять раз встречался с «Боруссией» в чемпионате и сумел набрать всего одно очко. А безголевая серия «волков», стартовавшая после гола Даниэля Дидави в сентябре 2016 года, насчитывает 577 минут. (Кирилл Бурдаков)
10 последних матчей «Вольфсбурга» против «Боруссии» из Дортмунда
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Счет
|
30.05.2015
|
Кубок
|
Берлин
|
3:1
|
05.12.2015
|
Чемпионат
|
Вольфсбург
|
1:2
|
30.04.2016
|
Чемпионат
|
Дортмунд
|
1:5
|
20.09.2016
|
Чемпионат
|
Вольфсбург
|
1:5
|
18.02.2017
|
Чемпионат
|
Дортмунд
|
0:3
|
19.08.2017
|
Чемпионат
|
Вольфсбург
|
0:3
|
14.01.2018
|
Чемпионат
|
Дортмунд
|
0:0
|
03.11.2018
|
Чемпионат
|
Вольфсбург
|
0:1
|
30.03.2019
|
Чемпионат
|
Дортмунд
|
0:2
|
02.11.2019
|
Чемпионат
|
Дортмунд
|
0:3
Итого: +1=0-9, мячи 6-25.
Коэффициент БК «Лига Ставок» на то, что «Вольфсбург» и в субботу не забьет «Боруссии», равен 3,05.
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