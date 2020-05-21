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«Вольфсбург» не забивает Дортмунду больше девяти часов

19:11
«Вольфсбург». Фото twitter.com/VfL_Wolfsburg.
«Вольфсбург». Фото twitter.com/VfL_Wolfsburg.
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После победы в финале Кубка Германии-2014/15 «Вольфсбург» девять раз встречался с «Боруссией» в чемпионате и сумел набрать всего одно очко. А безголевая серия «волков», стартовавшая после гола Даниэля Дидави в сентябре 2016 года, насчитывает 577 минут. (Кирилл Бурдаков)

10 последних матчей «Вольфсбурга» против «Боруссии» из Дортмунда

Дата

Турнир

Город

Счет

30.05.2015

Кубок

Берлин

3:1

05.12.2015

Чемпионат

Вольфсбург

1:2

30.04.2016

Чемпионат

Дортмунд

1:5

20.09.2016

Чемпионат

Вольфсбург

1:5

18.02.2017

Чемпионат

Дортмунд

0:3

19.08.2017

Чемпионат

Вольфсбург

0:3

14.01.2018

Чемпионат

Дортмунд

0:0

03.11.2018

Чемпионат

Вольфсбург

0:1

30.03.2019

Чемпионат

Дортмунд

0:2

02.11.2019

Чемпионат

Дортмунд

0:3

Итого: +1=0-9, мячи 6-25.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на то, что «Вольфсбург» и в субботу не забьет «Боруссии», равен 3,05.

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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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