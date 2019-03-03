"Вольфсбург" и "Вердер" сыграли вничью

"Вольфсбург" сыграл вничью с "Вердером" в матче 24-го тура чемпионата Германии - 1:1. В составе хозяев поля отличился Джон Брукс, за гостей гол забил Макс Крузе.

"Вольфсбург" набрал 39 очков и занимает 7-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Германии, "Вердер", в активе которого 33 очка, находится на 10-м месте.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

24-й тур

"Вольфсбург" - "Вердер" - 1:1 (0:0)

Голы: Брукс, 54 (1:0). Крузе, 74 (1:1).

"Вольфсбург": Кастелс (Перван, 46), Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Клаус (Реджбецай, 78), Мехмеди, Вегхорст.



"Вердер": Павленка, Лангкамп (Велькович, 42), Мойсандер, Гебреселассие, Аугустинссон, Баргфреде (Мевальд, 82), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Й.Эггештайн, Рашица (Писарро, 68).

Предупреждения: М.Эггештайн, 66. Аугустинссон, 80.

Судья: Зиберт (Германия).

3 марта. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген-Арена".

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