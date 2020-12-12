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«Вольфсбург» обыграл «Айнтрахт», несмотря на гол Доста

00:27
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«Вольфсбург» на своем поле выиграл у «Айнтрахта» в матче 11-го тура чемпионата Германии (2:1). У хозяев дубль оформил Ваут Вегхорст, а гол престижа у гостей забил Бас Дост.

«Вольфсбург» поднялся на 4-е место. «Айнтрахт» занимает 9-е.

Чемпионат Германии

Бундеслига

11-й тур

«Вольфсбург» — «Айнтрахт» — 2:1 (0:0)

Голы: Дост, 63 — с пенальти (0:1). Вегхорст, 76 — с пенальти (1:1). Вегхорст, 88 (2:1).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон, Мбабу, Лакруа, Арнольд, Шлагер, Брекало (Бялек, 70), Баку (Виллиам, 90+4), Филипп (Клаус, 90+2), Вегхорст.

«Айнтрахт»: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Дурм (Да Коста, 85), Н`Дика, Ильзанкер (Юнес, 90), Роде (Баркок, 85), Костич, Соу, Камада, Дост.

Предупреждения: Н`Дика, 15. Лакруа, 42. Брекало, 59. Брукс, 62. Шлагер, 82. Вегхорст, 87. Дост, 90+3.

Судья: Шмидт (Германия).

11 декабря. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

Вольфсбург — Айнтрахт Ф

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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