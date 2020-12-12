«Вольфсбург» обыграл «Айнтрахт», несмотря на гол Доста
«Вольфсбург» на своем поле выиграл у «Айнтрахта» в матче 11-го тура чемпионата Германии (2:1). У хозяев дубль оформил Ваут Вегхорст, а гол престижа у гостей забил Бас Дост.
«Вольфсбург» поднялся на 4-е место. «Айнтрахт» занимает 9-е.
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11-й тур
«Вольфсбург» — «Айнтрахт» — 2:1 (0:0)
Голы: Дост, 63 — с пенальти (0:1). Вегхорст, 76 — с пенальти (1:1). Вегхорст, 88 (2:1).
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон, Мбабу, Лакруа, Арнольд, Шлагер, Брекало (Бялек, 70), Баку (Виллиам, 90+4), Филипп (Клаус, 90+2), Вегхорст.
«Айнтрахт»: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Дурм (Да Коста, 85), Н`Дика, Ильзанкер (Юнес, 90), Роде (Баркок, 85), Костич, Соу, Камада, Дост.
Предупреждения: Н`Дика, 15. Лакруа, 42. Брекало, 59. Брукс, 62. Шлагер, 82. Вегхорст, 87. Дост, 90+3.
Судья: Шмидт (Германия).
11 декабря. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».
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