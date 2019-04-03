Виллаш-Боаш может возглавить "Вольфсбург"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может возглавить летом "Вольфсбург", сообщает Bild. Нынешний рулевой команды Бруно Лаббадиа покидает ее по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что на его месте руководство видит Марко Розе, который сейчас работает в "РБ Зальцбурге". Однако сам специалист с большой вероятностью примет "Боруссию" из Менхенгладбаха.

Виллаш-Боаш с 2014 по 2016 год возглавлял "Зенит". Также в его карьере были сборная Британских Виргинских островов, португальские "Академика" и "Порту", английские "Челси" и "Тоттенхэм". Кроме того, он ассистировал Жозе Моуринью в ряде клубов. Последним местом его работы был китайский "Шанхай Шанган", который он покинул в конце сезона-2017.