Вице-президент ФИФА: «Не нужно давить примером бундеслиги на других и заставлять их играть»

Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни на специальном вебинаре Soccerex высказал мнение о сегодняшней ситуации в футболе.

— Пример Германии очень положительный. Лиге удалось решить много вопросов и договориться с властями. Лига не могла просто взять и сказать, что завтра она возобновляет чемпионат. Нужно было все организовать в соответствии с региональными и федеральными законами. Но нельзя забывать, что до пандемии профессиональная лига в Германии по уровню организации находилась на очень высоком уровне. Потому не нужно давить на других ее примером или примером английской лиги, которая тоже скоро, надеюсь, возобновится. Каждая лига должна постараться вернуться. Пусть и по-своему. У каждого свой путь — он зависит от конкретной ситуации в стране, от решений правительства, от разработанного протокола. Кто-то, возможно, решит провести турнир только в одном или двух городах. Кто-то завершит соревнования досрочно и вернется в сентябре. (Александр Бобров)