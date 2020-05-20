Вице-президент ФИФА: «Матчи бундеслиги смотрятся странно без болельщиков»

Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни на специальном вебинаре высказал мнение о возобновлении чемпионата Германии.

— Матчи выглядят несколько странно без болельщиков. Особенно матчи лиги, которая славится посещаемостью. Но то, что чемпионат Германии возобновился, это очень положительный момент! — заявил Монтальяни. (Александр Бобров)

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