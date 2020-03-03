Вернер отписался от Twitter «Лейпцига» после шутки насчет «Ливерпуля»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, который входит в сферу интересов «Ливерпуля», отписался от Twitter своего клуба, сообщает Daily Mail. Это произошло после поражения мерсисайдцев от «Уотфорда» (0:3) в матче 28-го тура АПЛ.

Представители «Лейпцига» в социальной сети отреагировали на поражение «Ливерпуля» GIF-картинкой удивляющегося форварда. Сам он эту шутку не поддержал.

На счету 23-летнего Вернера 27 голов и 11 результативных передач в 34 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немецкого форварда в 75 миллионов евро