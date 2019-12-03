«Вердер» требует за нападающего Рашицу 50 миллионов евро
14:17
«Вердер» готов рассмотреть варианты продажи нападающего Милота Рашицы. Однако клуб из Бремена хочет получить за 23-летнего игрока сборной Косово 50 миллионов евро, сообщает Bild.
Контракт Рашицы с «Вердером» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне он провел в бундеслиге 9 матчей и набрал 9 (6 голов и 3 передачи) очков по системе гол + пас.
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