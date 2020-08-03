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«Вердер» покинули два игрока, Клеменс Фриц стал главным скаутом

3 августа 2020, 13:18
Клеменс Фриц. Фото ФК «Вердер».
Клеменс Фриц. Фото ФК «Вердер».
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«Вердер» покинули два футболиста — полузащитник Филипп Баргфреде и защитник Себастьян Лангкамп. Клуб не стал продлевать с ними контракты, сообщает сайт бременцев.

Также произошли перемены в тренерском штабе. Даниэль Зенкович станет помощником главного тренера Томаса Кохфельдта. Также на должности ассистента остался Тим Боровски. А вот Томас Хорщ и Илиа Гуриев покидают бременскую команду.

Бывший защитник «Вердера» и сборной Германии Клеменс Фриц был назначен главным скаутом клуба.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Вердер» избежал вылета из бундеслиги только в переходных матчах.

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