«Вердер» покинули два игрока, Клеменс Фриц стал главным скаутом
3 августа 2020, 13:18
«Вердер» покинули два футболиста — полузащитник Филипп Баргфреде и защитник Себастьян Лангкамп. Клуб не стал продлевать с ними контракты, сообщает сайт бременцев.
Также произошли перемены в тренерском штабе. Даниэль Зенкович станет помощником главного тренера Томаса Кохфельдта. Также на должности ассистента остался Тим Боровски. А вот Томас Хорщ и Илиа Гуриев покидают бременскую команду.
Бывший защитник «Вердера» и сборной Германии Клеменс Фриц был назначен главным скаутом клуба.
Напомним, что в прошедшем сезоне «Вердер» избежал вылета из бундеслиги только в переходных матчах.
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