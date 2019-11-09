Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил переговоры с «Баварией». Немецкий клуб ведет поиски нового главного тренера.

— С Румменигге был небольшой разговор по телефону, максимум четыре или пять минут, — цитирует BeIN Sports Венгера. — Он спросил меня, интересно ли мне поработать с «Баварией», так как они ищут тренера. Я сказал: «Не думал об этом, это требует определенной степени размышлений».

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