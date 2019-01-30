Вайгль останется в "Боруссии", несмотря на интерес "ПСЖ"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Вайгль останется в команде до конца сезона, хотя ему был интересен вариант с "ПСЖ", сообщает Bild.

- Когда "ПСЖ" выразил заинтересованность во мне перед второй половиной сезона, я действительно подумал над своим будущим, - сказал 23-летний игрок. - Я бы хотел улучшить свое положение. Ни для кого не секрет, что я бы хорошо сработался с Томасом Тухелем. Я посоветовался с руководством клуба, и мне сказали, что не хотят меня отпускать. Теперь я полностью сосредоточен на том, чтобы достичь успеха с "Боруссией". Чувствую себя намного лучше, чем в первой части сезона.

Юлиан Вайгль в текущем сезоне десять раз появился на поле в составе своей команды. За эти десять встреч он сумел отметиться одним забитым голом.