Ватцке не стал комментировать трансфер Хуммельса

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке не стал комментировать информацию о том, что защитник "Баварии" Матс Хуммельс может вернуться в дортмундскую "Боруссию". Ранее немецкие СМИ сообщали, что стороны уже договорились о трансфере.

– Я не буду это комментировать, – приводит Sport.de слова Ватцке.

30-летний Хуммельс в прошедшем сезоне провел 33 матча за "Баварию", забил два мяча и отдал две голевые передачи.

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