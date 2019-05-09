Вагнер возглавит "Шальке" в новом сезоне

"Шальке" назначил Давида Вагнера новым главным тренером команды, информирует пресс-служба клуба. 47-летний специалист возглавит клуб в новом сезоне.

Контракт Вагнера с командой из Гельзенкирхена рассчитан до 30 июня 2022 года. До января этого года он тренировал "Хаддерсфилд Таун".

Напомним, что "Шальке" в январе уволил 33-летнего немецко-итальянского специалиста Доменико Тедеско с поста главного тренера команды.

До конца сезона обязанности тренера исполняет Хууб Стивенс. "Шальке" занимает 15-е место в чемпионате Германии, набрав 31 очко.

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