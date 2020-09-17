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В Германии матч низшего дивизиона завершился со счетом 37:0. Все из-за социального дистанцирования

10:10

В одном из низших дивизионов Германии матч завершился со счетом 37:0, сообщает Goal.com.

Игроки клуба «Рипдорф-Мольцен II» на протяжении всего матча против «Холденштедта» соблюдали правила социального дистанцирования, из-за чего пропустили 37 мячей. Причиной таких действий стало то, что футболисты «Холденштедта» накануне матча контактировали с инфицированным коронавирусом. «Рипдорф» просил перенести матч, но получил отказ.

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