В Германии клубы до конца сезона не будут штрафовать за поведение фанатов

Немецкая футбольная ассоциация решила прекратить все разбирательства, которые касались поведения фанатов на трибунах, сообщает Kicker.

Такое решение было принято, чтобы поддержать немецкие команды в разгар финансового кризиса, который был вызван пандемий коронавируса.

Таким образом, все дела, рассмотрение которых могли грозить клубам финансовыми штрафами, закрыты и не будут открываться вновь.