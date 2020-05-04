В бундеслиге надеются возобновить чемпионат 15 мая
4 мая 2020, 19:22
Руководство бундеслиги рассчитывает на возобновление турнира 15 мая, сообщает SID.
В лиге ждут одобрения от немецких властей. Решение по этому поводу должно будет принято в среду. Соревнования ранее были прерваны из-за пандемии коронавируса.
По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 599 344 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 249 743 человека умерли, выздоровели — 1 168 554.
По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 145 268 случаев заболевания коронавирусом. 1356 человек умерли, выздоровели — 18 095.
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