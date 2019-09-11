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В «Баварии» создан командный совет из шести игроков

13:09
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Главный тренер «Баварии» Нико Ковач объявил о создании нового командного совета, в который были включены шесть футболистов.

—  Кроме капитанов в лице Нойера, Мюллера и Левандовского туда вошли Тьяго, Алаба и Киммих, — цитирует Sport Bild Ковача. Тьяго — настоящий лидер на поле и за его пределами, к тому же он знает испанский язык. Алаба уже долгое время находится в клубе и проделал долгий путь к этой роли. Киммих является отличным представителем молодых футболистов.

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