"Унион" впервые в истории вышел в бундеслигу. "Штутгарт" спустя два года покинул высший дивизион

"Унион" и "Штутгарт" сыграли вничью во втором стыковом матче за право выступать в бундеслиге в следующем сезоне – 0:0.
Первая игра также завершилась вничью, но со счетом 2:2. Таким образом, "Унион" вышел в бундеслигу за счет правила выездного гола. "Железные" впервые в своей истории будет участвовать в высшем дивизионе Германии.
Германия
Переходные матчи
"Унион Б" – "Штутгарт" – 0:0
"Унион Б": Гикевич, Райхель, Фридрих, Хюбнер, Рюерсон, Шмидебах, Жуль (Паренсен, 90+3), Премель, Андерссон, Хартель (Мес, 65), Абдуллахи (Гогия, 82).
"Штутгарт": Цилер, Аого, Бадштубер, Павар, Озан Кабак, Гентнер, Цубер (Кастро, 68), Аколо, Аскасибар, Донис (Дидави, 60), Гонсалес (Гомес, 46).
Предупреждения: Шмидебах, 51. Гентнер, 72. Фридрих, 90+1.
Судья: Дингерт (Германия).
27 мая. Берлин. Стадион "Stadion An der Alten Forsterei".