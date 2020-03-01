«Унион» сыграл вничью с «Вольфсбургом», матч прерывали из-за болельщиков

«Унион» дома сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2) в матче 22-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Берлине.

В составе хозяев отличились нападающий Себастьян Андерссон и защитник Марвин Фридрих. У «Вольфсбурга» — полузащитник Янник Герхардт и форвард Ваут Вегхорст.

Матч был прерван в конце первого тайма за оскорбительный баннер болельщиков «Униона» в адрес президента «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

24-й тур

«Унион Б» — «Вольфсбург» — 2:2 (1:0)

Голы: Андерссон, 41 (1:0). Фридрих, 56 (2:0). Герхардт, 60 (2:1). Вегхорст, 81 (2:2).

«Унион Б»: Гикевич, Суботич, Триммель, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Гентнер (Премель, 73), Юнус Малли (Ингвартсен, 66), Андрих, Андерссон, Бюльтер (Рюерсон, 83).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Кнохе, Мбабу, Паулу Отавиу, Арнольд, Штеффен (Мехмеди, 63), Герхардт, Брекало (Клаус, 88), Гинчек (Жуан Виктор, 78), Вегхорст.

Предупреждения: Арнольд, 40. Андрих, 53. Штеффен, 61.

Судья: Данкерт (Германия).

1 марта. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».